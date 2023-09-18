Культура 18 сентября 2023, 09:00 Реставраторы восстановили найденные в Москве монеты времен Николая II Мэрия Москвы: специалисты отреставрировали клад монет времен Николая II Unsplash

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Российские специалисты отреставрировали клад из почти сотни монет времен Николая II, обнаруженных во время археологических экспедиций в Москве. Об этом сообщили на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

«Столичные археологи отреставрировали 97 монет конца XIX — начала XX века. Из них 59 серебряные, а остальная часть — медные деньги», — отметила пресс-служба администрации.

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Клад нашли на Долгоруковской улице. Артефакты подверглись сильному окислению из-за долгого пребывание в почве. Специалисты очистили монеты и зафиксировали их на камеру, после чего начали процесс реставрации. Отреставрированный клад передадут в Музей Москвы.

Ранее сообщалось, что в Ступине с 15 сентября работает уникальная выставка «Дьяковская археология. Когда железо сменило камень…». Она проходит в историко-краеведческом музее. Посетителям представили предметы быта Дьяковской культуры, которая была распространена в междуречье Оки и Волги в период с VIII века до нашей эры по VII век нашей эры.