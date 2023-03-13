Культура 13 марта 2023, 18:07 Реставратор Петр Португальский рассказал о самых уязвимых скульптурах Петербурга

Читать 360tv в

Самыми уязвимыми скульптурами Петербурга являются те, что расположены рядом с дорогами, а также в местах большой проходимости людей. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал реставратор Петр Португальский.

По его словам, одними из наиболее подверженных повреждениям вандалов являются скульптуры на Аничковом мосту. Многие пытаются залезть на монументы для удачных фото, повреждая их подошвами обуви.

Реклама

Также, как добавил RT, страдают и скульптуры львов около Адмиралтейства. Их многие стремятся оседлать все для того же хорошего кадра.

Реклама

Но некоторые монументы защищены хорошо. Например, памятник Ивану Крылову, который находится в Летнем саду, обнесли оградой, и до него не достать.

«И, конечно, никаким вандалам не добраться пока до фигуры ангела на Александровской колонне», — заключил реставратор.

Авторы: