Республика Татарстан подарит мечеть жителям Владивостока

Отмечается, что религиозный объект возведут в районе Дальхимпрома, рядом с домом № 30 по улице Проселочной. Министерство земельных и имущественных отношений Приморского края начало подготовку необходимых документов, чтобы строительство началось как можно раньше. Территорию под мечеть выбирали местные мусульмане.

Объект получит статус краевого. В настоящий момент проект уже готов. Его площадь должна составить 420 «квадратов». В мечети будет два этажа и два молельных зала. Стоимость реализации проекта оценивается в 100 миллионов рублей.