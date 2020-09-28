Resident Evil экранизировали. Netflix опубликовал первый тизер

Netflix показал тизер экранизированного фильма по игре Resident Evil. Полнометражное анимационное кино получило название Resident Evil: Infinite Darkness.

Ролик появился в Twitter стримингового сервиса 26 сентября и очень удивил фанатов игры. Чуть позже его удалили со страницы Netflix в соцсети, но сейчас он снова доступен на официальном YouTube-канале игры.

В тизере главная героиня серии игр Клэр Рэдфилд заходит в дом ночью. Там она обнаруживает разбившиеся ампулы и мертвого человека. После этого картинка меняется — появляются внутренние интерьеры особняка и зомби, в которого стреляет герой игры Леон Кеннеди.

Выход анимационного фильма запланирован в 2021 году.