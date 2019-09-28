Рэперы забежали в полицейский участок для съемок клипа. Видео

Слышали про принцип «пою, где хочу»? Его придерживаются молодые рэперы. На этот раз они забежали в полицейский участок и врубили музыку. Видеоролик с их выступлением распространился по соцсетям.

Группа молодых рэперов New school забежала в полицейский участок в мигрантском районе Брюсселя Моленбек. Его музыканты выбрали для съемок своего очередного клипа.

Четыре человека вбежали в отделение в служебное время. Рэперы внесли через главный вход в холл большую музыкальную колонку и скамейку, которую взяли из близлежащего сквера. Музыканты не спеша поставили скамейку, включили музыку и начали петь, при этом все происходящее снимали на камеры мобильных. Их не смущали дежурившие офицеры.

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Вскоре в общее помещение вышел полицейский и попросил ребят покинуть участок. Однако выступающие проигнорировали требование и продолжили снимать клип.

Правоохранители установили личности начинающих рэперов. Однако пока не известно, задержали ли полицейские нарушителей покоя.

Ранее группа уже снимала клипы в самых неожиданных местах. Рэперы руководствуются принципом «пою рэп, где хочу».