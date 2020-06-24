Рэпер Серега сделал ремейк хита «Черный бумер»

Рэпер Серега «дропнул ремикс», переделав хит 2004 года «Черный бумер». В записи принял участие блогер и музыкант Давид Манукян.

Рэпер Серега (Сергей Пархоменко) переделал песню 16-летней давности «Черный бумер». Трек стал более мелодичным и лирическим, с новыми куплетами в исполнении Манукяна. В композиции рассказывается о золотой молодежи и тусовках в клубах, а знаменитые строки «черный бумер, черный бумер стоп-сигнальные огни» звучат быстрее.

Трек «Черный бумер», вышедший в 2004 году, почти сразу возглавил российский хит-парады на телеканале «Муз-ТВ», «Первом», радиостанциях DFM, «Русском радио» и других, напомнило РИА «Новости».

Вот только поклонники не оценили новую версию «песни из детства».

«Парни, кто слушал оригинал, не включайте этот кал», — написал один юзер.

Другой пользователь поделился, что Dava (Давид Манукян) испортил песню своим присутствием.