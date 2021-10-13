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    13 октября 2021, 15:41

    Ремонт колокольни у Никольского сада в Петербурге завершат к 2022 году

    Более 113 млн рублей направили на ремонт колокольни у Никольского сада в Петербурге

    Арина Бобкова

    Реставрацию колокольни Николо-Богоявленского морского собора организовали в Санкт-Петербурге. Завершить работы планируют к 2022 году. На них выделили 113,7 миллиона рублей. Об этом сообщили «Невские новости».

    Вице-губернатор Николай Линченко оценил ход работ. Последний раз здание реставрировали 60 лет назад. После этого его подвергали лишь косметическому ремонту.

    Специалисты планируют изменить штукатурные и красочные фасады, капители колонн, головки херувимов, лепной орнамент, факелы-светильники, а также деревянные элементы фонаря.