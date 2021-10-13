Ремонт колокольни у Никольского сада в Петербурге завершат к 2022 году

Реставрацию колокольни Николо-Богоявленского морского собора организовали в Санкт-Петербурге. Завершить работы планируют к 2022 году. На них выделили 113,7 миллиона рублей. Об этом сообщили «Невские новости».

Вице-губернатор Николай Линченко оценил ход работ. Последний раз здание реставрировали 60 лет назад. После этого его подвергали лишь косметическому ремонту.

Специалисты планируют изменить штукатурные и красочные фасады, капители колонн, головки херувимов, лепной орнамент, факелы-светильники, а также деревянные элементы фонаря.