Звезда «Мортал Комбата» сыграет в американском ремейке «Иронии судьбы»

Американский актер Льюис Тан, который снимался в фильме «Мортал Комбат», получил роль в вольном голливудском ремейке советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Об этом сообщило издание Deadline. Однако пока неизвестно, какая роль досталась Тану. Картина выйдет на экраны под названием «Судьба».

Вместе с Таном в проекте задействованы такие актеры, как Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон. Картину поставит российский режиссер Марюс Вайсберг. Он известен по комедиям «Бабушка легкого поведения» и «Гитлер капут!».

В основу фильма «Судьба» ляжет пьеса Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…», по которой был снят оригинальный советский фильм. Романтическая комедия покажет историю двух людей, которые верят в любовь, но никак не могут понять ее суть. В канун Нового года судьба вносит в их жизни свои коррективы и сталкивает их друг с другом.

Съемки фильма планируют начать уже в июне 2021 года в Бостоне.

Историю Жени Лукашина уже пытались реанимировать в кинематографе. «Ирония судьбы. Продолжение» 2007 года была сиквелом режиссера Тимура Бекмамбетова. Картина сделана по схеме «дети героев», которые повторяют завязку истории своих родителей.

А вот индусы сняли полновесный ремейк. В картине «Я люблю Новый год» 2013 года стеснительный Рандхир напился с друзьями в сауне и улетел в Нью-Йорк. И там попал в квартиру Тикку: и ключ подошел к замку, и изнутри все точно так же, как в квартире главного героя.