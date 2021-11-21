Опубликован первый трейлер ремейка «Ну, погоди!»

Студия «Союзмультфильм» показала на онлайн-мероприятии Comic Con Russia & ««ИгроМир» Online 2021 первый трейлер ремейка советского мультфильма «Ну, погоди!». Герои новой версии будут немногословны, как и в исходном варианте. Но ключевая фраза останется.

Видео опубликовано на YouTube-канале студии. Примечательно, что комментарии к нему отключены. Премьера мультфильма назначена на декабрь 2021 года.

Поскольку действующие законы России не разрешают показывать на экране курение и распитие спиртных напитков, у Волка появилась новая вредная привычка. Он увлекся видеоиграми.

Известно также, что в мультфильме появятся новые персонажи. Какие — не раскрывается.

Осенью 2022 года студия Disney покажет киноремейк классического мультфильма «Пиноккио». Режиссером выступит Роберт Земекис, сыграют актеры Том Хэнкс, Люк Эванс и Синтия Эриво.