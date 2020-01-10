Ремейк картины «Гостья из будущего» снимут в России
Продюсер Михаил Врубель заверил, что ремейк фильма «Гостья из будущего» уже находится на стадии производства. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на профильные СМИ.
По мнению продюсера, вставать на путь создания ремейка нельзя, так как невозможно сделать лучше гениальный фильм, который остался в сознании большого количества зрителей.
Однако, по его словам, сейчас люди обладают совершенно иными возможностями в технологическом плане, и это может стать «удивительным сочетанием наших воспоминаний об этом кино и того, что мы можем технологически дать сегодня зрителю».
Врубель напомнил, что «Гостья из будущего» вышла в одно время со «Звездными войнами». Советские зрители впервые увидели картину в 1985 году.