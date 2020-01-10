Ремейк картины «Гостья из будущего» снимут в России

По мнению продюсера, вставать на путь создания ремейка нельзя, так как невозможно сделать лучше гениальный фильм, который остался в сознании большого количества зрителей.

Однако, по его словам, сейчас люди обладают совершенно иными возможностями в технологическом плане, и это может стать «удивительным сочетанием наших воспоминаний об этом кино и того, что мы можем технологически дать сегодня зрителю».

Врубель напомнил, что «Гостья из будущего» вышла в одно время со «Звездными войнами». Советские зрители впервые увидели картину в 1985 году.