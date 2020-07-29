facebook_pixel
    29 июля 2020, 06:06

    Автопортрет Рембрандта пустили с молотка за рекордную сумму

    Александра Ломейко

    На торгах аукционного дома Sotheby’s продали автопортрет, написанный Рембрандтом Харменсом ван Рейном. Картина досталась новому владельцу за 14,5 миллиона фунтов стерлингов или около 18,7 миллиона долларов.

    Сумму, ставшую для лота окончательной, в Sotheby’s назвали рекордной для автопортрета голландского художника.

    Картина ушла за шесть минут на торгах, названных «От Рембрандта до Рихтера». Предварительно лот № 12, под которым проходил автопортрет, оценили в 12-16 миллионов фунтов стерлингов (в пересчете на доллары это порядка 15-20 миллионов).

    В итоге стоимость его продажи вдвое превысила цену 2005 года, когда автопортрет пустили с молотка за 6,9 миллиона фунтов стерлингов.

    Свой автопортрет Рембрандт написал в 1632 году, когда ему было 26 лет. Картина стала одной из двух подобных, где голландец предстает перед публикой в парадной одежде, и одним из трех хранящихся в частных коллекциях полотен. Всего у художника 80 автопортретов.

    Общая выручка от аукциона составила 149,7 миллиона фунтов стерлингов или 192,6 миллиона долларов.

    Новости SMI.FM