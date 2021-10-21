Релизы главных кинопремьер перенесли из-за ограничений в Москве

Из-за введенных в Москве ограничительных мер на нерабочие дни пришлось перенести несколько кинопремьер. Прокатные компании, чьи релизы была запланированы на начало ноября, изменили даты. Сообщения об этом появились на соответствующих сайтах.

Премьера фильма фильм Marvel «Вечные» перенесена на 8 ноября. Релиз картины Ридли Скотта «Последняя дуэль» состоится 18 ноября, также как и картины Уэса Андерсона «Французский Вестник. Приложение к газете „Либерти, Канзас Ивнинг Сан“».

Гораздо дальше отложили премьеру фильма картины «Море волнуется раз» Николая Хомерики — ее покажут только 9 декабря. Информацию о датах премьерных показов кинолент собрало «РИА Новости». Изменился день выхода картины «Медея»: кинолента Александра Зельдовича выйдет 18, а не 4 ноября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что за время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября театры и музеи столицы смогут работать только в том случае, если их заполняемость не превысит 50%. С 8 ноября для их посещения москвичам и гостям города также нужны будут QR-коды и защитные маски.