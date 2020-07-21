Релиз фильма «Довод» перенесен на неопределенный срок

Кинокомпания Warner Bros. перенесла премьеру фильма «Довод», режиссером которой выступил Кристофер Нолан. Новую дату выхода пока не объявили.

Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха.

«Мы обязательно назовем новую дату премьеры „Довода“, которая состоится в 2020 году. Мы стремимся обеспечивать нашим фильмам наибольшие шансы на успех», — заявил он.

Глава совета подчеркнул, что компания предоставит кинотеатрам новые картины, когда они смогут открыться для посетителей в безопасном режиме.

Блокбастер «Довод» должен был выйти на экраны кинотеатров в июле 2020 года. В главных ролях сыграли Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон. Герои шпионского боевика попытаются предотвратить глобальную катастрофу, которая якобы страшнее атомной войны. Из-за пандемии коронавируса премьеру фильма дважды переносили. Сначала с 17 июля на 30 июля, а затем на 12 августа.