Релиз фильма «Довод» перенесен на неопределенный срок
Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на председателя совета директоров киностудии Тоби Эммериха.
«Мы обязательно назовем новую дату премьеры „Довода“, которая состоится в 2020 году. Мы стремимся обеспечивать нашим фильмам наибольшие шансы на успех», — заявил он.
Глава совета подчеркнул, что компания предоставит кинотеатрам новые картины, когда они смогут открыться для посетителей в безопасном режиме.
Блокбастер «Довод» должен был выйти на экраны кинотеатров в июле 2020 года. В главных ролях сыграли Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон. Герои шпионского боевика попытаются предотвратить глобальную катастрофу, которая якобы страшнее атомной войны. Из-за пандемии коронавируса премьеру фильма дважды переносили. Сначала с 17 июля на 30 июля, а затем на 12 августа.