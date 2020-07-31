Религиозные обряды запретили в китайском кино

По новым правилам, в кино нельзя показывать различные религиозные обряды, в частности, исцеления, реликвии и демонические вещи. Теперь фильмы будут проходить цензуру, в противном случае их не пропустят в прокат.

Некоторые режиссеры поразились нововведениям.

«Если мы снимаем жизнь про Иисуса, руководствуясь этими правилами, мы представим Иисуса как обычного человека, это неприемлемо для христиан», — заметил один из них.

Подобные запреты нанесут серьезный удар по теле- и киноиндустрии, уверен один из телевизионных продюсеров. Из-за новых правил в сфере культуры уже отклонили часть сценариев или же их пришлось переписывать.

В свою очередь, религиозные деятели увидели в данном запрете положительную сторону.