Культура 18 марта 2024, 17:24 Ректор Васильев рассказал, что реставрацию здания Санкт-Петербургской консерватории закончат к концу года

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Реставрация здания Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова закончится, скорее всего, к концу этого года. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал ее ректор Алексей Корсаков.

Он объяснил, что уже проделана огромная работа. Целью реконструкции было возвращение зданию исторического облика и улучшение акустических данных. Кроме того, решат и еще одну важную задачу — увеличат оркестровую яму и сделают ее подъемной.

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«Она будет подъемная, по последним стандартам, связанным именно с театральными сценами. Запланирована установка акустической раковины. Это некий рупор, который собирает весь звук оркестра и направляет его прямо в зал», — рассказал Алексей Корсаков.

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