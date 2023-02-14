Культура 14 февраля 2023, 22:18 Рекордное за последние 30 лет число посетителей зафиксировали в музеях Москвы в 2022 году

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В 2022 году музеи Москвы посетили 16,7 миллиона человек. Показатель стал рекордным за последние 30 лет. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры города.

Больше всего человек в прошлом году побывали в музее-заповеднике «Царицыно». Он принял порядка двух миллионов посетителей.

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В лидеры также выбились «Коломенское», «Останкино» и «Кусково» и Дарвиновский музей, написал RT.

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