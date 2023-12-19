Эксклюзив 19 декабря 2023, 23:07 «Рекорд, который опережает всех». Сценарист «Слова пацана» — об успехе сериала Сценарист Золотарев: «Слово пацана» побил все рекорды в истории сериалов России Скриншот трейлера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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Успех сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал неожиданностью для его создателей. Сценарист Андрей Золотарев в интервью «360» заметил, что картина побила все мыслимые и немыслимые рекорды.

«Мы давно работали и понимали, что будет хорошо, но такого успеха никто не ожидал, потому что его нельзя было ожидать», — заметил он.

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Золотарев добавил, что при создании фильмов всегда ориентируются на то, что было до. И предполагают реакцию, схожую с той, что была на ту или иную работу.

«Такого успеха никогда не было: мы в современной истории российского сериала такого не видели. По цифрам это сейчас рекорд, который опережает всех на много-много голов. И мы этого ожидать не могли просто потому что, это было невозможно», — подчеркнул сценарист.

В шутку он назвал еще одну причину популярности «Слова пацана», заметив, что его делали «крутые ребята». Золотарев также признался, что создатели задумывали несколько сезонов, и понадеялся на продолжение истории.