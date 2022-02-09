Реконструкцию храма Пресвятой Богородицы проведут в Петербурге

По инициативе Санкт-Петербургской епархии в городе проведут реконструкцию храма Успения Пресвятой Богородицы на улице Крупской. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Реставрационными работами займутся студенты и преподаватели Академии имени Штиглица. В проекте восстановление живописи двух храмовых интерьеров, которые расположены на первом и втором этажах.

«Потребуется восстановить светильники — это работа кафедры художественной обработки металла. Опыт уже есть: несколько подсвечников были когда-то изготовлены нашими студентами для храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Хотнежа Волосовского района», — рассказал архитектор, преподаватель кафедры интерьера и оборудования Вадим Тимонин.