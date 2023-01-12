Культура 12 января 2023, 13:29 Реконструкцию 28 домов культуры запланировали в Удмуртии в 2023 году

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В пресс-службе главы и правительства Удмуртии рассказали, что в этом году 28 сельских домов культуры получат поддержку в рамках проекта «Культура малой Родины». Об этом написало ИА «Удмуртия».

По словам председателя общественного совета партийного проекта «Единой России» Андрея Ураськина, проект является по-настоящему народным, поскольку дома культуры на селе несут очень важные функции, написал RT.

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Всего с 2017 года в регионе было отремонтировано более 100 домов культуры.

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