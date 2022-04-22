Реконструкция Смольного собора завершилась в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершилась многолетняя реконструкция Смольного собора. Работы по обновлению памятника были начаты еще в 2015 году, написали «Невские новости» со ссылкой на комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

В 2016 году специалистам удалось завершить реставрацию фасадов здания. На это было потрачено около 480 миллионов рублей. В последние четыре года была проведена реконструкция интерьеров храма. На эти цели власти города потратили 422,9 миллиона рублей.

Всего правительством Петербурга на реставрацию памятника архитектуры было выделено почти 950 миллионов рублей.