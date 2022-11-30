Культура 30 ноября 2022, 22:08 Реконструкция Левашовского хлебозавода закончилась в Петербурге

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Здание Левашовского хлебозавода отремонтировали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

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В ходе работ у завода поменяли кровлю и перекрытия части корпусов, привели в порядок фасады, окна и инженерные коммуникации. Во второй половине будущего года там откроется офисное и культурно-деловое пространство. В помещении бывшей котельной появится зал-лекторий с амфитеатром, в фойе — ресторан. Самой главной частью проекта станет комната-музей, посвященная жизни блокадного Ленинграда.