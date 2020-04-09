Рейтинг актеров-злодеев появился в Сет

По информации «Газеты.ru», первым в списке оказался американский актер Роберт Де Ниро. Ему досталось 19 отрицательных ролей в кинокартинах. За роль дона Вито Корлеоне из второй части криминальной саги «Крестный отец» он получил «Оскар». В роли злодея Де Ниро можно увидеть в «Схватке», «Джеки Брауне» и «Славных парнях».

Вторую строчку занял шведский и американский актер Петер Стормаре. На его счету 17 отрицательных персонажей. Например, герои драматического телесериала «Фарго», комедий «Большой Лебовски» и «Плохие парни — 2».

На роль меньше оказалось у Рона Перлмана. Злодеем он стал в кинокартинах «Обреченность», «Книга жизни», «Полицейская академия», «Люди в черном». Американец занял третье место в рейтинге.

В десятку первых включили Тима Карри, Джеймса Вудса, Винни Джонса, Гэри Олдмана, Кристофера Уокена, Малкольма Макдауэлла и Сэмюэля Л. Джексона.