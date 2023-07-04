Культура 04 июля 2023, 17:01 Регистрацию на показы фильмов «Горький fest» открыли в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде началась регистрация на посещение показов фильмов «Горький fest». Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на оргкомитет фестиваля.

После регистрации участнику на почту придет электронный билет. Его и нужно будет предъявить на входе. Организаторы отметили, что сейчас запись на некоторые показы выдает ошибку. Над ее исправлением уже работают, и вскоре все восстановят.

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Напомним, кинофестиваль «Горький fest» будет проходить в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля. Его посещение бесплатное, но требует предварительной регистрации. Это касается и лекций, и показов.

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