22 марта 2023, 13:09
Региональные награды получили деятели культуры Волгоградской области
Накануне Дня работника культуры России в Волгоградской области прошла церемония награждения деятелей культуры. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу областной администрации.
Отмечается, что в выставочном зале музея изобразительных искусств имени Машкова собрались музейные работники, представители вокального и танцевального мастерства.
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По данным RT, губернатор области Андрей Бочаров вручил региональные награды 12 жителям региона.
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Награды
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