Регион с самыми читающими россиянами назвали в Минкульте

Также в список любителей литературы попали Магаданская (почти 16 тысяч), Новгородская (около 14 тысяч), Кировская (13,32 тысячи) и Курганская (12,82 тысячи) области. Самыми безразличными к книгам оказались жители Москвы (3,18 тысячи), Ингушетии (3,44 тысячи) и Чечни (3,65 тысячи).

Отмечается, что в стране увеличилось число зарегистрированных пользователей библиотек. Показатель вырос с 50,26 миллиона до 52,84 миллиона человек. Больше всего читателей в Башкирии, Москве и Краснодарском крае.