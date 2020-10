Рэгги-исполнитель Джонни Нэш скончался в США

В США в возрасте 80 лет скончался певец Джонни Нэш. Он был исполнителем рэгги и поп-музыки и начал свою карьеру более полувека назад.

Смерть Нэша наступила по естественным причинам, сообщил портал TMZ со ссылкой на сына артиста. Он скончался дома.

«Он был прекрасным отцом и семьянином. Любил людей и мир. Его будет не хватать. Семья была для него всем», — сказал Джон Нэш-младший.

Джонни Нэш родился в Хьюстоне в 1940 году, напомнила «Газета.ru». Музыке он посвятил большую часть жизни, начав карьеру в 1957-м.

Мировую популярность Нэшу принес его сингл 1972 года I Can See Clearly Now. Он разошелся тиражом более миллиона копий, а сама песня долго занимала первые строчки музыкальных чартов.

От рака горла в калифорнийской больнице умер сооснователь группы Van Halen Эдди Ван Хален. Музыканта не стало в возрасте 65 лет.