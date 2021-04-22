Редкую православную икону покажут в Москве

В московском Музее имени Андрея Рублева 22 апреля откроется выставка православных икон на эмали. На ней покажут редкую пластину «Воскресение Христово» ростовского художника Якова Шапошникова и уникальный складень адмирала Ивана Головина.

Всего известно четыре подписанных произведений Шапошникова, рассказала РИА «Новости» куратор выставки Елена Давыдова. В первой трети XIX века он создал икону с двунадесятыми праздниками, состоявшую из 12 пластин, посвященных главным праздникам в православии.

Центральная пластина «Воскресение Христово» хранится в Музее имени Андрея Рублева. Ее и покажут зрителям.

Также музей выставит уникальный четырехстворчатый складень на золоте 1792 года, который принадлежал сподвижнику Петра I адмиралу Ивану Головину.

Это одна из эмалевых икон, входивших в коллекцию древностей профессора Глеба Покровского, заведовавшего хирургическим отделением НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В 2008 году вдова профессора передала его коллекцию в дар музею.

Выставка эмали, в которую вошли 46 произведений, продлится по 20 июня 2021 года.