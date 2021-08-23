Редкую картину художника-авангардиста обнаружили в фондах Слободского краеведческого музея

В запасниках Слободского краеведческого музея нашли редкую картину художника-авангардиста Алексея Моргунова. По словам сотрудников, она пролежала там более 100 лет. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.

Холст сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. В некоторых местах он порван, начал осыпаться красочный слой. Сейчас музей собирает средства на его реставрацию. Сотрудники хотят выставить ценные экспонат на выставке «Авангард. На телеге в XXI век», которая пройдет в Москве в 2022 году.

Двусторонняя картина «Композиция», написанная в 1915–1916 годах, является одной из ключевых работ в творчестве Алексея Моргунова, сына знаменитого русского пейзажиста Алексея Саврасова, ученика Константина Коровина, соратника Казимира Малевича.