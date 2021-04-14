Редкие кадры 1969 года с Джоном Ленноном появились в Сети

Уникальные кадры 1969 года с солистом рок-группы The Beatles Джоном Ленноном появились на официальном YouTube-канале исполнителя. Музыкант запечатлен со своей возлюбленной Йоко Оно, написало ИА Nation News.

На видео артист поет песню Give Peace a Chanсе. Это первое живое исполнение композиции. Ролик записан на Багамских островах в отеле Sheraton 25 мая. Через неделю в Монреале состоялся релиз этой песни.

Леннон является одним из основателей The Beatles. Когда коллектив распался, мужчина начал сольную карьеру. Джона убил его поклонник в 1980 году.