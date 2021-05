Редкие фото покажут в Центре Боба Дилана

Редкие фото американского певца Боба Дилана покажут в Центре Боба Дилана, который откроется в Талсе, штате Оклахома, 10 мая 2022 года. Об этом написало ИА НСН.

В музее также представят ранее неизвестные кадры из фильмов, редкие фотографии, музыкальные инструменты и неизданные записи из личного архива артиста, в том числе первую из известных версий песни Don’t Think Twice, It’s All Right. Музыкант написал ее в 1962 году.

В 2016-м архив Боба Дилана продали Фонду семьи Джорджа Кайзера и Университету Талсы. Новый центр превратится в публичное место для хранения архива Боба Дилана. Там будут проводиться постоянные и временные экспозиции, передвижные выставки.

Центр Боба Дилана откроется в районе искусств Талсы, рядом с центром Вуди Гатри, который в свое время сильно повлиял на творчество музыканта.

В 2019 году Боб Дилан продал компании Universal Publishing Group права на более чем 600 своих песен. По оценке специалистов, сделка должна была принести знаменитости сумму в девятизначное число. Тем не менее артист продолжил сочинять новую музыку. Последний альбом Rough and Rowdy Ways получил оценку в четыре звезды от Хелен Браун из Independent.