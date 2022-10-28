Редчайший экспонат нашли в Крыму | 360°

Культура 28 октября 2022, 10:39 Редчайший экспонат нашли в Крыму

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В Бахчисарайском музее Крыма появился редчайший экспонат, похожий на который имеется лишь в Эрмитаже. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Бронзовый светильник уже успел получить название. Его прозвали лампой Аладдина.

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По словам директора Историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» Юрия Зайцева, это светильник «даже более древний, чем лампа Алладина».

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«Ну, а в целом, это бронзовый светильник. Его форма отработана временем, она функциональна», — добавил он.

Редчайший экспонат был найден в курортном поселке на мысе Кременчик. Во втором веке до нашей эры здесь жили скифы, а позднее — греки.