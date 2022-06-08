Книжный фестиваль «Красная площадь» завершился в Москве. На одной из площадок фестиваля редакция журнала «Роман-газета» провела встречу с читателями, передала «Вечерняя Москва».

Изданию в этом году исполнилось 95 лет.

«Это не только энциклопедия современной российской литературы, но и связующее звено между прошлым, настоящим и будущим страны. До сих пор подписчики „Роман-газеты“ бережно хранят подшивки старых номеров журнала, а молодые авторы несут в редакцию свои произведения», — сказал главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов.

Он пообещал, что до конца года журнал порадует читателей новыми, яркими произведениями, «свидетельствующими, что литература в России жива».