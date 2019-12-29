Ребус петербургского художника разгадали в Нижнем Новгороде. Ответ может удивить

Известный по своим текстовым работам в стрит-арте петербургский художник Владимир Абих на своей странице в Instagram опубликовал фото своей работы на заброшенном доме в Нижнем Новгороде. Надпись представляет собой шесть букв, с открытой второй по счету «И» и последней «Ц».

«Если прогуляться по району Сенной площади в Нижнем, то ответ станет очевиден. Но нам к нему не привыкать», — подписал свой снимок художник.

Догадаться, что имел в виду автор было несложно. Однако вместо нецензурной версии в комментариях пользователи начали подбирать другие варианты: «китаец», «чилиец» и даже «яичниц».

В воскресенье, 29 декабря, стало известно, что кто-то из местных художников исправил работу Абиха и дописал несуществующие буквы. Получилось слово «хитрец».

Поклонники работы Абиха посчитали, что задумку автора испортили. Но сам художник в беседе с изданием «Подъем» заявил, что вполне нормально относится к тому, что стрит-арт живет своей жизнью и дополняется. По его словам, после того, как он заканчивает свое произведение, то оно уже больше ему не принадлежит. Им владеет город, где эта работа сделана.