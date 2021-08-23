Реальная история Донбасса: пользователи онлайн-кинотеатров оценили драму «Солнцепек»

Фильм «Солнцепек» вышел на экраны 12 августа и за короткий срок сумел найти отклик среди тысяч россиян и украинцев. Произошедшие семь лет назад события в Луганске не могут оставить равнодушными никого, подтверждением являются просмотры, отзывы и высокие рейтинги в онлайн-кинотеатрах.

Драму «Солнцепек» впервые зрители увидели на большом экране 12 августа, сейчас картина доступна для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko, IVI, Wink, KION, Movix, «МегаФон ТВ», «Билайн ТВ» и «КиноПоиск HD». Зрители отмечают сюжет, зрелищность, оригинальный подход, качественный звук, актерскую игру и ставят высокие оценки. На сайте IVI драма уже имеет рейтинг 9,2 из 10, на сайте KION — 9,4, в онлайн-кинотеатре Wink фильм оценили на 9,5. Зрители Okko поставили картине 4 звезды из 5.

Несмотря на ожидаемую критику, уже увидевшие фильм зрители рекомендуют смотреть его по ряду причин. Главная из них — достоверность.

«Читала в критике, что постановке боев фильма далеко до Голливуда и „бахает“ недостаточно. Вы чего, ребята? Какой Голливуд?! Этот фильм нельзя смотреть как боевик. Он не для любителей стрелялок. Он показывает реальную трагедию нашего края, судьбы людей, тот ужас, которые многим довелось пережить, и кстати, многие до сих пор продолжают его переживать, поскольку на линии разграничения до сих пор идут боевые действия. А то, как „бахает“ на самом деле когда работают грады, лучше никогда не слышать», — подобные отзывы можно встретить на многих площадках.

Очевидцы событий отмечают качественную работу всей съемочной группы. Особого внимания, по их мнению, заслуживает работа с документальными кадрами и воспоминаниями жителей Донбасса. Картине удалось показать многие страшные приметы 2014 года в Донбассе — грабежи, изнасилования, убийства, непрекращающиеся звуки сирен, крики женщин и плач детей. При этом сам по себе фильм довольно тяжелый, и не все зрители готовы будут его пересмотреть. Однако и отзывы, и рейтинги говорят о том, что нельзя закрывать глаза и отстраняться от происходящего. Спустя семь лет события, произошедшие в Луганске, нашли художественное отражение.

Ранее историю Донбасса 2014 года активно освещали отечественные и украинские СМИ, последние в специфической форме. Режиссерская задумка Максима Бриуса показать историю «как есть» стала первой попыткой рассказать о трагедии обычных людей. При этом кинематографисты старались не упустить ни одной детали, но не романтизировать войну, как это часто бывает в художественных фильмах, основанных на реальных событиях.

«Мы хотели очень близко к реальным событиям передать эту жестокость и сказать: „Ребята, не надо заигрывать. Давайте жить дружно, мирно и договариваться. Давайте не будем убивать друг друга“. В общем, послание было такое: война — это плохо. Кроме того, фильм был создан, чтобы привлечь внимание к долгой истории Донецка и Луганска, все-таки они до сих пор являются горячими точками, и по сегодняшний день там погибают мирные люди. Хотелось бы, чтобы две стороны решили конфликт спокойно, мирно и навсегда, чтобы люди не погибали», — говорит Максим Бриус.

Сегодня не все люди знают, что испытали жители Донбасса, фильм «Солнцепек» дает возможность приблизиться к страшным событиям. История Луганска тех дней показана глазами бывшего афганца Влада Новожилова (его сыграл Александр Бухаров), который хочет уехать из страны, чтобы спасти семью, но, видя смерть вокруг и понимая, что границы закрыты, вынужден снова взять в руки оружие. Помимо Александра Бухарова в картине задействованы и другие популярные актеры — Марина Денисова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко. Для Кравченко, кстати, это не первый фильм подобного рода, ранее он снялся в картине «Иди и смотри» (1985) режиссера Элема Климова. Наверняка качественная актерская работа и известные персоны, которые не смогли остаться в стороне от темы войны в Донбассе, тоже сыграли свою роль в растущих рейтингах драмы на разных площадках.