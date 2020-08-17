Реалити-шоу с участием городских художников стартовало в Санкт-Петербурге

Реалити-шоу с участием городских художников «Мы не в музее» стартовало в Санкт-Петербурге.

Режиссер проекта Илья Зверев рассказал, что в начале съемок все участники волновались. В настоящий момент они уже привыкли к камере, свету и большому числу людей на съемочной площадке, информирует РИА ФАН.

В шоу показывают свои умения семь талантливых художников, каждый работает в своем стиле. Чтобы одержать победу, им нужно пройти испытания — написать картины в небольшие сроки. Съемки проводят в музее стрит-арта. Итоговое испытание пройдет в другом месте. Победитель получит возможность создать большой арт-проект.