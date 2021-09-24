Разрушенный большевиками монастырь восстановят в Сочи

Свято-Троицкий мужской монастырь, который более 100 лет назад разрушили большевики, восстановят в Сочи. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Святая обитель располагалась ранее в Адлерском районе. Монастырь открыли в 1902 году. На территории размещались деревянная церковь, братский и настоятельский корпуса, бытовые постройки. В нем проживали 110 священнослужителей. В 1922 году монастырь был полностью разрушен.

На днях на руинах монастыря впервые за долгое время состоялась служба. Власти города планируют восстановить не только здание монастыря, но и фруктовые сады, виноградники и ведущую к нему дорогу.