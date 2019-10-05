Путин поддержал создание уникальных стилей для микрорайонов. Эту идею уже реализовали в Одинцове
Презентовали проект создания уличных картин министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Ирина Плещева и художник Дмитрий Лавочкин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
«Обязательно поддержу (идею — прим. ред.), потому что считаю, что это очень интересно, важно и полезно. <…> Что очень важно, и чего я бы очень хотел добиться от людей, работающих в муниципалитетах, в регионах Российской Федерации, чтобы задачи, решаемые этими административными структурами в интересах людей, решались вместе с людьми», — заявил Владимир Путин.
Он добавил, что при совместной работе, результаты будут намного лучше.
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Владимиру Путину рассказали, что проект удалось реализовать благодаря президентскому гранту. На выделенные средства художникам закупили краски и технику для росписи многоэтажных зданий.
Министр Подмосковья по социальным коммуникациям отметила, что арт-фестиваль Urban Morphogenesis, который прошел в Одинцове, подружил художников и жителей микрорайона.
«Они все перезнакомились, создали WhatsApp-чаты, ругались иногда с нами, выбирали цвета. Они стали целым сообществом и нашими партнерами, помогали в организационных моментах, они кормили художников борщом, пельмени им носили, одежду иногда стирали — они же все были в краске», — уточнила Ирина Плещева.
Министр также добавила, что теперь микрорайон притягивает туристов. Для приезжающих местные жители проводят экскурсии.
Плещева подчеркнула, что подобные проекты позволят преобразить миллионы районов по всей стране, все они станут уникальными.
Проект «Культурный код», реализованный в Трехгорке, поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В рамках этого арт-фестиваля более 80 уличных художников из 26 стран мира украсили рисунками 52 фасада зданий. Особое внимание получил 65-метровый портрет Юрия Гагарина от художников Jorit, TheLondonPolice, Okuda, Sabek, Cranio. Он стал самым большим в России. А общая площадь разрисованной поверхности составила более 38 тысяч квадратных метров.