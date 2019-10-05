Путин поддержал создание уникальных стилей для микрорайонов. Эту идею уже реализовали в Одинцове

В микрорайоне Новая Трехгорка в Одинцове уличные художники украсили рисунками 52 фасада многоэтажных домов, технических сооружений и школ. Президент оценил проект и одобрил идею создания уникальных стилей для микрорайонов.

Источник фото: телеканал «360»

Презентовали проект создания уличных картин министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Ирина Плещева и художник Дмитрий Лавочкин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Обязательно поддержу (идею — прим. ред.), потому что считаю, что это очень интересно, важно и полезно. <…> Что очень важно, и чего я бы очень хотел добиться от людей, работающих в муниципалитетах, в регионах Российской Федерации, чтобы задачи, решаемые этими административными структурами в интересах людей, решались вместе с людьми», — заявил Владимир Путин.

Он добавил, что при совместной работе, результаты будут намного лучше.

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Владимиру Путину рассказали, что проект удалось реализовать благодаря президентскому гранту. На выделенные средства художникам закупили краски и технику для росписи многоэтажных зданий.

Министр Подмосковья по социальным коммуникациям отметила, что арт-фестиваль Urban Morphogenesis, который прошел в Одинцове, подружил художников и жителей микрорайона.

«Они все перезнакомились, создали WhatsApp-чаты, ругались иногда с нами, выбирали цвета. Они стали целым сообществом и нашими партнерами, помогали в организационных моментах, они кормили художников борщом, пельмени им носили, одежду иногда стирали — они же все были в краске», — уточнила Ирина Плещева.

Министр также добавила, что теперь микрорайон притягивает туристов. Для приезжающих местные жители проводят экскурсии.

Источник фото: телеканал «360»

Плещева подчеркнула, что подобные проекты позволят преобразить миллионы районов по всей стране, все они станут уникальными.

Проект «Культурный код», реализованный в Трехгорке, поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В рамках этого арт-фестиваля более 80 уличных художников из 26 стран мира украсили рисунками 52 фасада зданий. Особое внимание получил 65-метровый портрет Юрия Гагарина от художников Jorit, TheLondonPolice, Okuda, Sabek, Cranio. Он стал самым большим в России. А общая площадь разрисованной поверхности составила более 38 тысяч квадратных метров.