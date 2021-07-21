Разработчики GTA V рассказали об улучшениях в игре

Разработчики GTA V, компания Rockstar рассказала об улучшениях в игре. Новые функции будут доступны для консолей нового поколения. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter-аккаунт компании.

Новая функция позволит пользователям изменять скорость автомобилей. Она будет доступна только владельцам PS5 и Xbox Series. О других подробностях обновления информации не поступало. Обновление появится в конце этого года, 11 ноября.

Релиз игры состоялся в 2013 году. Обновление появится спустя восемь лет после появления оригинальной версии игры на PlayStation 3 и Xbox 360. Они будут доступны для PS5 и Xbox Series X/S.

Ранее сообщалось о том, что GTA V достигла рекорда по продажам спустя семь лет после выхода. Пика продаж она достигла в 2020 году. Больше, чем в 2020 году, игра продавалась в 2013 году. Компании удалось реализовать 140 миллионов копий.