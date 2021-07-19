Разлогов разобрал итоги Каннского фестиваля

Известный кинокритик Кирилл Разлогов в интервью ИА НСН прокомментировал итоги Каннского кинофестиваля. Он назвал фестиваль победой русской культуры, несмотря на то, что «Золотую пальмовую ветвь» взял французский фильм «Титан» Джулии Дюкорно.

«Главный приз ушел картине „Купе № 6“ финского режиссера, но на русском материале. Там принципиально важную роль играет нецензурная лексика. Картина очень неожиданно получила второй по значимости приз после „Пальмовой ветви“, а на самом деле первый. А японская картина „Сядь за руль моей машины“ вся построена на драматургии Чехова. Это рассказ о том, как в театре Хиросимы поставили „Дядю Ваню“. Картина получила приз за лучший сценарий, два приза от экуменического жюри и от жюри Международной федерации кинопрессы, и была первым номером во всех рейтингах. Благодаря Чехову, эта картина имеет прямую связь с русской культурой и свидетельствует о ее международном значении», — пояснил кинокритик.

Он отметил, что французский фильм «Титан» получил главный приз больше по политическим причинам: картина провокационная и пришлась по вкусу жюри.

Также критик прокомментировал картину Киры Коваленко «Разжимая кулаки». Эта драма получила Гран-при конкурса авторского кино. Разлогов отметил, что это хороший фильм, хотя Коваленко только начинает свой режиссерский путь.

«Это хорошая картина. Она не всегда совершенна, поскольку это только второй фильм Киры Коваленко. У меня как у критика есть определенные претензии и недоговорки, но я очень за нее рад, потому что картина сделана от души, она про родину режиссера, Северную Осетию. Думаю, она сделана на материале, близком к собственной биографии», — сказал киновед.