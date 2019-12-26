Разлогов рассказал, почему кадровые перестановки в «Роскино» не изменят ситуацию в отечественном кинематографе

«Кадровые решения, как известно, в очень редких случаях что-то дают. Лишь в случаях, когда неожиданно приходит очень талантливый человек, но это настолько редкая вещь, что предсказывать что-либо довольно трудно, — объяснил Разлогов. — „Роскино“ занимается пропагандой отечественного кино за рубежом, оно ориентируется на тот уровень кино, который есть и пытается фильмы наиболее выигрышно представить зарубежному зрителю. Организация может способствовать каким-то контактам, но „Роскино“ фильмы не делает и кинопроизводство не финансирует».

Глава гильдии киноведов и кинокритиков также отметил, что это всего лишь аппаратная игра, «одна компания вытесняет другую».