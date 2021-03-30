Рассел Кроу снимется в новом фильме про Тора

Америкаского актера Рассел Кроу позвали в четвертую часть супергеройской саги про Тора. Новая лента называется «Тор: Любовь и гром».

Голливудский актер, знакомый зрителям по игре в «Гладиаторе» и «Подлинной истории банды Келли», Рассел Кроу может стать Зевсом, однако эта информация еще не имеет официального статуса, сообщили The Deadlinе.

К числу нового актерского состава присоединились Мэтт Деймон и исполнитель основной роли Крис Хемсворт, напомнили Nation News.

Режиссером киноленты выступит Тайка Вайтити, который знаком широкому зрителю по работе над проектами «Мандалорец» и «Чем мы заняты в тени». Роль продюссера новой части франшизы взял на себя глава студии Marvel Кевин Файги. Премьеру обещают провести в мае 2022 года.