Расписавшая часовню в Ленобласти петербурженка показала новую работу

Юная российская художница Елизавета Анисимова показала новую работу. Она назвала ее «Волшебство Санкт-Петербурга».

В настоящий момент Елизавета является известной на весь мир художницей. Ее работы побывали в Азии и США. Летом этого года девочка расписала старинную часовню в Ленинградской области. В Штатах ее прозвали «юный Стив Джобс», потому что свои работы она начала делать в гараже, как и изобретатель, пишет «Петербургский дневник».

На новой картине изображены грифоны с Банковского моста и Исаакиевский собор. По этим живописным местам Елизавета в детстве гуляла вместе с бабушкой. Главной героиней «живого полотна» является сама художница с бумажным карандашом в руках. На работу ушло практически две недели.