Культура 19 апреля 2023, 17:34 Расписанные статуи Будды накрыли коробками в Перми по требованию чиновников Экспозицию со статуями Будды закрыли в Перми из-за жалоб на оскорбление чувств верующих Соцсети

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В Перми закрыли экспозицию с расписанными фигурами Будды на художественной выставке «Понаехали. Арт-Пермь» из-за жалоб на оскорбление чувств верующих. Об этом написало издание «Подъем».

Накануне вернисажа организаторы неожиданно закрыли проект пермского дизайнера и художника Игоря Горячева «Истина внутри». Фигуры Будды накрыли картонными коробками, а потом перетянули ограждающими лентами. Причины таких действий остались без разъяснений.

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Сам автор скульптур рассказал, что экспозицию закрыли по просьбе некоего чиновника. Убрать решили экспонаты из-за того, что они якобы оскорбляют чувства верующих.

«Из Калмыкии позвонили в Москву, а оттуда — в Пермь и попросили закрыть мой проект», — заявил Горячев Telegram-каналу «Звезда|Пермь».

Горячев отметил, что его статуи эспонировались прошлым летом и отзывы зрителей «были отличными». Он добавил, что отправится на выставочную площадку и заберет оттуда скульптуры.

Ранее сообщалось, что в парке «Кузьминки» 20 мая пройдет второй ежегодный художественный фестиваль «Арт-пристань». Его участники должны будут расписать граффити 20 лодок. Жители и гости столицы смогут посмотреть на их работы в любой момент до конца сентября.