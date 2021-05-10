Раскрыты подробности присуждения Нобелевской премии Солженицыну

Конкурентами Александра Солженицына на Нобелевскую премию по литературе в 1970 году были 75 известных писателей и поэтов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на рассекреченные материалы Шведской академии.

Среди возможных конкурентов Солженицына был Владимир Набоков. Его выдвинули на получение Нобелевской премии в седьмой раз. Но дальнейшего обсуждения его кандидатуры не последовало.

Среди других номинантов на премию в списке фигурируют бразильский писатель Жоржи Амаду, аргентинский прозаик Хорхе Луис Борхес, немецкие писатели Генрих Белль и Гюнтер Грасс, автор детективов Жорж Сименон и другие известные литераторы.

В финальное голосование вышли австралийский писатель Патрик Уайт, американский поэт и драматург Уистен Хью Оден, чилийский поэт Пабло Неруда и французский писатель Андре Мальро. Только Уайт и Неруда впоследствии удостоились Нобелевской премии по литературе.

Солженицына на премию выдвинули шесть человек. Среди них был профессор Калифорнийского университета в Беркли Яков Малкиел. Он объяснял свой выбор возросшей репутацией Солженицына. В те годы на Западе вышло два его больших романа: «В круге первом» и «Раковый корпус». В СССР эти книги читали в самиздате.

Шведский профессор истории литературы Магнус фон Платен заявлял, что моральная позиция Солженицына, которую он отразил в своих произведениях, полностью отвечает всем требованиям премии.

Участники голосования обсуждали, как Нобелевская премия может сказаться на судьбе Солженицына в СССР и не приведет ли она к новым преследованиям. Посол Швеции в Москве Гуннар Ярринг на запрос академии ответил, что, по его мнению, никаких последствий для писателя награда не принесет. Кроме того, он может сам отказаться от получения премии.

Диплом и денежную часть Нобелевской премии Солженицын получил только после высылки из СССР в декабре 1974 года.