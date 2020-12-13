Раскрыты обстоятельства смерти музыканта Сапунова

Участник группы «Воскресение» Андрей Сапунов умер в возрасте 64 лет. Он попал в больницу с нарушением сердечного ритма. Врачи пытались реанимировать мужчину, но все попытки не дали никакого результата.

По информации Пятого канала, Сапунова госпитализировали 13 декабря с нарушением ритма сердца. В больнице у него наступила клиническая смерть. Медики попытались провести реанимацию, но спасти пациента им не удалось.

О смерти музыканта сообщила пресс-атташе группы «Воскресение» Нонна Абрамова. Она назвала причиной смерти инфаркт и уточнила, что пока не располагает всей информацией. Сапунову было 64 года. С 1979 года он был участником группы «Воскресение». Коллектив распался в 1982-м, а в 1994 году Сапунов вошел в состав возрожденной группы.

За четыре года до своей смерти музыкант покинул коллектив. К уходу привели разногласия с основателем «Воскресения» Алексеем Романовым. За годы своей творческой карьеры Сапунов был участником таких групп, как «Олимпия», «Самоцветы» и «Лотос», пишет Urа.ru.