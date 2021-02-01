Раскрыты имена наставников нового сезона шоу «Голос.Дети»

Первый канал раскрыл имена наставников команд нового сезона музыкального шоу «Голос.Дети». Кресла жюри займут дебютант проекта Егор Крид, вернувшаяся после скандала с дочерью Алсу певица Светлана Лобода и старожил Баста.

Видео с представлениями каждого из артистов опубликовал Первый канал.

Юные участники заявили, что хотели бы видеть в наставниках Сергея Шнурова, Аллу Пугачеву, Монатика или Зиверт.

Каждый из членов жюри в ходе слепых прослушиваний соберет свою команду из 15 артистов, после чего конкурсанты пройдут отбор на этапах «Поединки» и «Песня на вылет».

Победителя в финале определят телезрители своим голосованием. Ведущими нового сезона останутся Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

Все последние сезоны «Голоса» заканчивались скандалами. Зрители не соглашались с итоговыми результатами голосований. В девятом сезоне победительницу Яну Габбасову обвинили в том, что она купила себе победу. По мнению хейтеров, девушка не обладала никакими выдающимися вокальными данными.