Культура 08 марта 2023, 19:49 Раскрыт неожиданный секрет фильма «Москва слезам не верит» «Царьград»: сценарист фильма «Москва слезам не верит» Черных писал историю о себе Кинопоиск

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Сценарист полюбившегося россиянам оскароносного фильма «Москва слезам не верит» Валентин Черных хотел написать историю о самом себе, но сделал главную героиню женщиной, чтобы ярче показать трудности адаптации к столичной жизни. Об этом написал «Царьград».

Сам Черных родился в Пскове и пошел по рабочей стезе, был даже сборщиком на судостроительном заводе — и лишь потом отправился в Москву и поступил на сценарный факультет ВГИК. У него нет было связей, знакомств, висел квартирный вопрос. Потом Валентин Черных женился на девушке из столицы. Комплекс приезжего долго не оставлял его. Именно для того, чтобы его побороть, Черных создал сценарий под названием «Дважды солгавшая». Свои черты он включил и в персонаж образованного слесаря Гоши.

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Режиссер Владимир Меньшов внес в сценарий много изменений, и в итоге получился фильм с женским сердцем и мужским характером.

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Ранее издание Nation News напоминало, что звезда картины «Москва слезам не верит» Вера Алентова покорила зрителей своей красотой и стала кумиром для советских женщин.