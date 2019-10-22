Раскрыть дело за 24 часа. Российские криминалисты рассказали, как легко поймать Джокера

По мнению эксперта, стражи порядка в фильме допустили большую ошибку еще при расследовании первого преступления Джокера. В жизни все было бы иначе.

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«С чего начинается (и должен был начаться в фильме) поиск преступника? Прежде всего с опроса свидетелей. На основании собранных данных должен был составляться фоторобот», — отметил Соловьев.

Благодаря этому правоохранители обнаружили бы важную отличительную черту: нападавший сделал клоунский грим. Тогда бы уже они сверили получившийся фоторобот с базами данных о преступниках. А еще надо бы проверить всех лиц с нестабильным психическим состоянием или склонным к насилию.

Кроме того, криминалист раскритиковал действия врачей во время сцены в больнице, когда главный герой обронил пистолет. Медики должны были обратиться с претензией к начальству, после чего стоило бы зафиксировать улику. Так в фильме и происходит. Однако затем нужно было оперативно донести информацию до полиции. Тогда правоохранители приступили бы к отработке лиц, которые могли бы быть причастны к преступлению. И тогда бы стали опрашивать аниматоров. Иначе откуда бы человек взял клоунский костюм?

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«Опрашивая коллег Флека, в любом случае люди бы сказали: „А вы знаете, вчера-позавчера у этого человека во время работы выпал пистолет“. Именно тогда у следователей появилась бы следующая зацепка — клоуна, который выронил пистолет в детской больнице, уволили с работы. Эти факты были бы соотнесены, и преступление было бы раскрыто», — рассказал Соловьев.

По мнению криминалиста, Джокер оставил достаточно улик. Поэтому преступления можно было бы раскрыть по горячим следам в течение первых 24 часов. А увиденное в фильме — всего лишь удачная сюжетная линия, уверен Соловьев.

«Джокер» режиссера Тодда Филлипса вышел в широкий прокат 3 октября. За 17 дней после премьеры фильм собрал более 737 миллионов долларов. И это при том, что бюджет кинокартины — 55 миллионов долларов.