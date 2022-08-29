Раритетные издания нашли во время ремонта Театральной библиотеки Петербурга

В Театральной библиотеке Санкт-Петербурга завершили ремонт. Во время работ под полом заведения обнаружили ряд раритетных предметов. Такой информацией поделилась директор библиотеки Анастасия Гай, сообщил «Петербургский дневник».

Последний ремонт стал настоящим событием для библиотеки. В ходе работ под полом нашли рукописную записку Екатерины Николаевны Рощиной-Инсаровой, выступавшей на сцене Александринского театра в дореволюционной России.

Ремонтники также обнаружили старые афиши и пачки из-под папирос двух крупных табачных фабрик — Асмолова и «Саатчи и Мангуби». Первые сигареты предпочитал Николай II, а вторые — Федор Достоевский.

«Самое интересное, что мои коллеги, начав изучать эти находки, узнали, что Владимир Асмолов был не только фабрикантом. Он занимался меценатством, и в конце XIX века в Ростове-на-Дону построил каменный театр, в котором играл отец Рощиной-Инсаровой — Николай Пашенный», — рассказала Гай.