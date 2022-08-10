Раритетные бочки станут музейными экспонатами в Новом Уренгое

Директор музея изобразительных искусств Нового Уренгоя Алексей Матвеев рассказал, что для создания «Городка первопроходцев» в городе отыскали две раритетные бочки, которые и станут новыми экспонатами. Об этом написал «Ямал-Медиа».

Одна из них была доставлена из дачного кооператива, а другую привезли со станции Фарафонтьевская.

«Для того чтобы бочки прибыли сюда, большую работу провел заведующий отделом нашего музея Олег Владимирович Тюрин. В одном месте он собирал и тралы, и краны, и такелажников. И много еще каких специалистов. И даже в пределах нашего небольшого города перевозка бочек заняла два дня», — отметил Матвеев.

В одной из бочек будут проводиться выставки, а в другой специалисты воссоздадут интерьер начала 80-х годов.